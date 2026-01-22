México se afianza como primer socio comercial de EU en tecnología avanzada

México lidera el comercio de productos de tecnología avanzada con Estados Unidos por un total de 183,549 millones de dólares de enero a octubre de 2025, un alza interanual de 40 por ciento.

Detrás de México se ubicaron Taiwán (148,149 millones de dólares, +84.3%), Irlanda (107,355 millones, +68.3%) y China (92,043 millones, -28.3%), según cifras del Departamento de Comercio.

“El sector industrial mexicano está en constante evolución y experimenta una rápida transformación impulsada por las demandas de automatización industrial y manufactura avanzada”, dijo el Departamento de Comercio en un reciente reporte sobre oportunidades empresariales en México.

Agregó que 2025 marcó el mayor monto de Inversión Extranjera Directa en México, con casi 41,000 millones de dólares, consolidando al país como uno de los principales destinos de inversión en sectores industriales estratégicos. “El sector manufacturero mexicano no solo está creciendo en número, sino que también se está volviendo más avanzado tecnológicamente”, resaltó.

En los 10 primeros meses de 2025, México fue el destino principal de las exportaciones estadounidenses de productos de tecnología avanzada, con 61,983 millones de dólares, un avance de 31.1% sobre el mismo periodo de 2024, dejando en las posiciones subsiguientes a China, Canadá, Alemania y Taiwán.

Al mismo tiempo, México se colocó en la segunda posición entre los mayores exportadores de estos productos al mercado estadounidense, con 121,566 millones de dólares, superado por Taiwán, con 124,016 millones.

Esta clasificación incluye las siguientes áreas: materiales avanzados, aeroespacial, biotecnología, electrónica, manufactura flexible, información y comunicaciones, ciencias de la vida, tecnología nuclear, optoelectrónica y armamento.

En tercer lugar, China exportó productos por 53,244 millones de dólares (-42.3% a tasa interanual) e importó bienes por 38,799 millones (+7.5 por ciento).

Desde y hacia todo el mundo, las exportaciones de Estados Unidos de bienes de tecnología avanzada sumaron 454,442 millones de dólares en el acumulado a octubre de 2025 y las importaciones totalizaron 785,847 millones.

Una parte de estos cambios ocurre sobre todo mientras continúa la imposición mutua de aranceles y restricciones comerciales entre Estados Unidos y China para proteger industrias nacionales, presionar cambios en políticas industriales, reducir déficits comerciales y limitar el avance tecnológico y geopolítico de uno con el otro.

Según un informe legislativo de Estados Unidos, la política industrial china ha sentado las bases para convertirse en una potencia de la manufactura avanzada y la innovación. Al implementar una política industrial a una escala sin precedentes, China lidera la innovación global en numerosos sectores clave y ha construido una base manufacturera integrada en numerosas cadenas de suministro de tecnología tradicional y avanzada.

China es globalmente competitiva en muchos productos de tecnología avanzada, como baterías, trenes de alta velocidad, robótica y electrónica de consumo. Como resultado, sus socios comerciales se han vuelto más dependientes de China para una mayor variedad de productos.

No solo eso, China es el principal exportador mundial (definido como productos cuya participación en las exportaciones chinas representa más de la mitad del total mundial) de más de 600 categorías de productos diferentes, una cifra seis veces mayor que la del siguiente país más grande.

Reorganización estadounidense

Por su parte, Estados Unidos sigue un proceso de reestructuración de sus cadenas globales de suministro y de reindustrialización de algunos sectores estratégicos, con una destacada producción compartida con México.

En las últimas dos décadas, México ha consolidado su liderazgo como exportador de manufacturas de alta tecnología en América Latina y el Caribe, al aumentar su participación en las exportaciones regionales de estos productos de 76% en 2005 a 85% en 2024, según un informe reciente de la Cepal.

Análisis económicos realizados por capital Economics apuntan a que el auge de la inteligencia artificial y las dinámicas de deslocalización de proximidad (nearshoring) ofrecen a México una oportunidad estratégica para atraer nuevas inversiones en sectores de alta tecnología y consolidar su papel en cadenas regionales y globales de valor.