México renovará aranceles temporales a 220 productos de acero: Ebrard

Ciudad de México. México renovará los aranceles temporales a 220 productos de acero, una industria significativamente afectada por el comercio desleal y los aranceles impuestos a las exportaciones, anunció ante empresarios del sector Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

“Los aranceles se van a renovar definitivamente. El decreto de prórroga se va a hacer. Eso ya nos ordenó (la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) que lo hagamos”, señaló el funcionario al participar en la 78 Asamblea Anual de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero).

El decreto que se renovará fue emitido en abril de 2024. De acuerdo con la SE, las tarifas de entre 10 y 35 por ciento se aplicarán a 2202 productos.

Ebrard Casaubón indicó que la mandataria también ha pedido que se mantenga la revisión de importaciones temporales bajo el programa de IMMEX, para eliminar los productos que utilizan el beneficio, pero que lo hacen para no pagar aranceles.

La estrategia de protección a esta industria también contempla aumentar las compras de gobierno, un tema que está trabajando la SE con la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Víctor Cairo, ahora ex presidente de la Canacero, señaló que en 2025 la industria enfrentó retos sin precedentes ante la imposición arancelaria al acero mexicano por parte de Estados Unidos, lo cual provocó que las exportaciones cayeran 55 por ciento en el segundo trimestre de 2025.

Apuntó que los aranceles bajos de la Sección 232 son injustificados y perjudiciales. El sector muestra un déficit con Estados Unidos de 4 mil 400 millones de dólares y 2.5 millones de toneladas.

Señaló que la política arancelaria ha destruido la capacidad exportadora de la industria, pues perdió 55 por ciento en el último semestre.

Subrayó que si bien la situación es crítica y amenaza la industria del acero y sus cadenas de valor, reconoció que el gobierno federal ha sido un aliado estratégico, pues ha puesto en práctica aranceles para contener la competencia desleal y el control de importaciones irregulares.

Sergio de la Maza, presidente de la Canacero, resaltó que el sector opera al 55 por ciento de su capacidad, nivel “crítico”, porque no se había visto en 25 años.

Aunado a ello, el consumo interno de acero disminuyó 10 por ciento al cierre de 2025. “Estados Unidos representa el 15 por ciento del consumo de acero mexicano, mientras que las exportaciones de México a Estados Unidos suman apenas el 1.3 por ciento del consumo estadunidense. El acero mexicano no es el problema y debemos convencer a Estados Unidos que somos parte importante de la solución”, señaló de la Maza.

De acuerdo con la Canacero, este sector también se enfrenta a la sobrecapacidad mundial, pues actualmente se producen mil 800 millones de toneladas de acero, 961 millones de toneladas provienen de China, equivalentes al 50 por ciento de la producción.

La OCDE proyecta 721 millones de toneladas de capacidad excedente y se espera que China exporte 130 millones de toneladas este año.

En los últimos meses, México aprobó aranceles de 20 a 50 por ciento para 276 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos de países sin tratados de libre comercio, canceló mil 070 molinos irregulares, por falta de trazabilidad o inexistencia. Además, se identificó a 750 compañías en actividades irregulares. De ellas, 350 se les suspendieron las importaciones y se iniciaron procesos para cancelar sus permisos, el resto sigue bajo análisis.