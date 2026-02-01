México refuerza acciones contra gusano barrenador y apoya dispersión de moscas desde EEUU

El Gobierno de México emprendió un operativo para contener y revertir el avance del gusano barrenador del ganado (GBG) y sostuvo que la reciente decisión de Estados Unidos de reorientar la liberación de moscas estériles hacia su franja fronteriza “es consistente” con el planteamiento técnico del país.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reveló que México propuso desde noviembre de 2025 la dispersión de insectos estériles como “la contención de los frentes de avance de la plaga y con especial foco a las zonas donde existe mayor riesgo de desplazamiento, “con el objetivo de frenar su progresión hacia nuevas áreas ganaderas”.

La decisión adoptada responde a los análisis técnicos que ambos países realizan de manera permanente y se alinea con la estrategia establecida en el plan de acción conjunto, firmado en agosto de 2025”, indicó la nota.

Además, la Sader, junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informó que la operación especial contra el gusano barrenador comenzó el 26 de diciembre de 2025 en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y una parte de la San Luis Potosí.

Señaló que el objetivo de esta operación especial es detener el avance del gusano barrenador y evitar su expansión hacia nuevas zonas ganaderas.

El operativo incluye acciones en campo como capacitación a productores, curación de heridas y tratamientos preventivos, además del refuerzo de la vigilancia epidemiológica y la notificación con visitas a unidades de producción.

También impulsa medidas de movilización segura del ganado, con inspección y tratamiento preventivo, en coordinación con gobiernos estatales, asociaciones y uniones ganaderas, con apoyo de la Guardia Nacional y de cuerpos de seguridad estatales.

Este anuncio ocurre un día después de la declaración de desastre estatal emitida por el gobernador Greg Abbott en Texas para fortalecer la respuesta y prevenir la posible propagación de la plaga hacia territorio texano, según el gobierno estatal.

Del lado estadounidense, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés) anunció el 30 de enero que mantendrá sus esfuerzos de dispersión de alrededor de 100 millones de moscas estériles por semana, pero reubicará aeronaves e insectos para reforzar la cobertura a lo largo de la franja fronteriza.

Además de ampliar el polígono de liberación, con operaciones de aproximadamente 50 millas dentro de Texas, frontera con el estado mexicano de Tamaulipas —donde se han encontrado 21 casos del GBG.

México publicó en diciembre un decreto para formalizar la activación del dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal, que le permite modificar medidas sanitarias, con el fin de prevenir la entrada y diseminación del gusano barrenador del ganado.

Según el monitor epidemiológico de Senasica el país sumaba 14.783 casos acumulados desde el 20 de noviembre de 2024 y 799 casos activos hasta el último corte del 29 de enero.

En acumulados, Chiapas encabezó el registro con cinco mil 686, seguido de Oaxaca (dos mil 397), Veracruz (dos mil 223) y Yucatán (mil 649).

En lo referente a estados ubicados en la frontera norte, Tamaulipas acumula 21 casos; Nuevo León, tres y San Luis Potosí, 12.

Con información de EFE