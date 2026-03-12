México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol

Vinnie Pasquantino logró el primer juego de tres jonrones en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, e Italia apaleó el miércoles por la noche 9-1 a México para ganar el Grupo B y obsequiar a Estados Unidos el pasaje a los cuartos de final como segundo del grupo.

La victoria de Italia puso fin a un día de incertidumbre para los estadounidenses, que necesitaban ayuda para llegar a la fase de eliminación directa después de caer 8-6 ante los propios italianos el martes por la noche.

Pasquantino, quien abrió el torneo bateando de 12-0, conectó jonrones abriendo la segunda, sexta y octava entradas para catapultar a Italia a los cuartos de final por tercera vez y por segunda edición consecutiva del torneo. Jon Berti también disparó un cuadrangular por Italia para construir una gran ventaja tempranera.

Los italianos se enfrentarán a Puerto Rico en los cuartos de final en Houston el sábado, un día después de que Estados Unidos juegue contra Canadá, que superó la primera ronda por primera vez.

La derrota de México lo eliminó de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una decepción para un equipo que terminó tercero en el Clásico Mundial en 2023, perdiendo ante el eventual campeón Japón en las semifinales.

Italia terminó 4-0 en la fase de grupos después de que ningún otro equipo europeo había ganado más de dos juegos seguidos.

Pasquantino festejó con un trago de espresso de la máquina del dugout después de cada jonrón, la celebración apropiada de Italia tras los jonrones.

Intentó tocar la bola en el primer lanzamiento, luego conectó jonrón a la primera fila de asientos del jardín derecho ante Javier Assad en la segunda entrada. El batazo de Berti al jardín izquierdo duplicó la ventaja en la cuarta.

El toque de sacrificio productor de Dante Nori amplió la ventaja en una quinta entrada de tres carreras coronada por el sencillo de dos anotaciones de Jakob Marsee para una ventaja de 5-0.

Pasquantino conectó vuelacercas abriendo la sexta ante Daniel Duarte y nuevamente ante Robert García en la octava.

El ganador Aaron Nola permitió cuatro hits y ponchó a cinco en cinco entradas sin permitir carreras. Assad cargó con la derrota, permitiendo cuatro carreras y cuatro hits en 4 entradas y un tercio.

México llenó las bases sin outs en la séptima pero logró apenas una carrera con un rodado de Alek Thomas.