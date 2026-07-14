Detuvo Policía Municipal a presunto responsable de feminicidio en zona oriente

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre como probable responsable del delito de feminicidio, luego de atender un reporte la noche del lunes en la colonia Sol de Oriente.

Fue en un domicilio ubicado sobre Circuito Sol de Ross, donde policías municipales localizaron a un hombre que presuntamente portaba un arma blanca con rastros de sangre, por lo que fue asegurado de inmediato.

En el lugar también encontraron a una mujer de 37 años con múltiples lesiones producidas por arma blanca. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El presunto responsable, identificado como Miguel Ángel R. M., de 35 años, fue detenido y trasladado a la Comandancia Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.