Enviarían hoy resultados sobre caso sospechoso de gusano barrenador

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz informó que este martes se espera recibir los resultados de la muestra sobre el caso sospechoso de gusano barrenador en un rancho de Hidalgo del Parral.

Recordó que la muestra correspondiente fue enviada para su análisis a la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas (CPA), organismo técnico binacional especializado en este tipo de diagnósticos.

El caso sospechoso se detectó en un semoviente con una herida que presenta larvas y si bien el rancho no se encuentra en cuarentena, se aplicaron una serie de protocolos para la revisión de todo el ganado, así como la aplicación de medicamentos que ayudan a cicatrizar de manera pronta cualquier lesión que presenten.

Además, se reforzaron acciones como la operación de puntos de inspección, revisión del tránsito de ganado, binomios caninos, brigadas de capacitación, vigilancia epidemiológica y la difusión permanente de medidas preventivas entre las y los productores.