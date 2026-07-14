Motociclista resulta lesionado tras choque con automóvil en la colonia Santa Rosa

Un joven de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce de las calles General Rosario Hernández y Tercera, en la colonia Santa Rosa.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba de este a oeste sobre la calle General Rosario Hernández a bordo de una motocicleta DM doble propósito, mientras que un automóvil Buick Verano de color negro transitaba de sur a norte por la calle Tercera. Presuntamente, ambos conductores omitieron el alto correspondiente, lo que provocó el impacto.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado al presentar una probable fractura, por lo que fue valorado para determinar la necesidad de su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación en la zona.