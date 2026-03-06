México activará el “Plan Kukulcán” con casi 100 mil elementos de seguridad en coordinación con EU para el Mundial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegarán el “Plan Kukulcán” en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey con casi 100 mil efectivos de seguridad de cara a la copa del Mundial, que dará inicio el próximo 11 de junio.

En la conferencia de prensa matutina, realizada desde Jalisco, una de las sedes del evento deportivo, el titular de Seguridad del país, Omar García Harfuch dijo que el objetivo es enfrentar posibles amenazas que atenten contra la seguridad nacional.

“Contempla mecanismos con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, dijo el titular de seguridad.

Por su parte, el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, aseguró que el evento deportivo representa un reto en materia de organización como seguridad.

“El primer reto es mostrar un México confiable, seguro y organizado ante la comunidad internacional, y el segundo es que el Estado mexicano tenga la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”, señaló.

Villalvazo Barrios dio a conocer que se crearán tres fuerzas de tarea conjunta en Jalisco, Monterrey y Ciudad de México y siete agrupamientos adicionales en sedes alternas donde se prevé se realicen entrenamientos.

Las fuerzas estarán integradas por 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, en coordinación con Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de 55 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un despliegue total de 99 mil elementos.