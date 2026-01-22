Mets adquieren a Freddy Peralta en cambio con Brewers

La búsqueda invernal de un pitcher abridor de primera línea por parte de los New York Mets concluyó el miércoles por la noche cuando acordaron adquirir al lanzador derecho All-Star Freddy Peralta y al pitcher derecho Tobias Myers de los Milwaukee Brewers, a cambio de los prospectos Brandon Sproat y Jett Williams, informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN.

Peralta, como lo indica el botín recibido por los Brewers, era codiciado por varios clubes. Es dos veces All-Star y viene de su mejor temporada, con una efectividad de 2.70 en 176.2 entradas lanzadas en 33 aperturas. Su salario de 8 millones de dólares para la temporada 2026 se suma a su valor, una ganga para un lanzador de su calibre.

El presidente de operaciones de beisbol de los Mets, David Stearns, había sido claro sobre su deseo de agregar un abridor de primer nivel a su rotación. Además, era el gerente general de los Brewers cuando adquirieron a Peralta en 2015 y supervisó su desarrollo hasta convertirlo en un as.

El acuerdo, que se concretó el mismo día que presentaron al nuevo infielder Bo Bichette y un día después de conseguir a Luis Robert Jr. mediante un intercambio, es el último en una temporada baja increíblemente ajetreada para los Mets, quienes han renovado su roster tras no lograr llegar a la postemporada en 2025 con la segunda nómina más cara del beisbol.

También podría ser el más importante para Nueva York.