Meteorito en el Sahara revela cómo era Marte hace 4 mil 100 millones de años

Científicos han identificado una de las rocas marcianas más antiguas jamás encontradas en la Tierra; esta aporta nuevas pistas sobre la historia más remota del planeta rojo, incluida la evidencia de que el agua alteró su corteza hace al menos 4.100 millones de años.

Según los investigadores, el meteorito —de color rosado y conocido como Teghaza 001— posee una composición química única que lo distingue de otras muestras de Marte estudiadas anteriormente.

“Se trata de un meteorito marciano sumamente antiguo y poco común, que nos brinda la oportunidad de examinar la corteza y el manto primitivos de Marte, en una época en la que la vida apenas comenzaba a surgir en la Tierra”, señaló Yang Liu, científica planetaria del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en Pasadena, California, y autora principal de un estudio sobre la muestra publicado el 29 de octubre en la revista Science.

Se cree que este meteorito se formó a partir de magma proveniente del manto —la capa interna de roca caliente de un planeta—, el cual más tarde pasó a formar parte de la corteza exterior. “La composición química de esta muestra indica que proviene de una zona de la corteza marciana que no habíamos analizado anteriormente”, añadió Liu.

El nombre Teghaza 001 proviene de una llanura salina situada en Malí, un país de África occidental, donde fue descubierto por buscadores de meteoritos en 2022. El meteorito consta de ocho fragmentos que suman un peso total de 798,5 gramos (1,76 libras); el mayor de ellos pesa 442 gramos (0,97 libras).

El impacto de un asteroide o cometa contra Marte expulsó a Teghaza 001, superando la gravedad relativamente débil del planeta rojo y lanzándolo al espacio. El meteoroide comenzó entonces a orbitar alrededor del Sol —posiblemente durante varios millones de años— hasta que fue capturado por la gravedad terrestre y entró en la atmósfera de nuestro planeta. Aunque resulta difícil determinar con precisión cuándo ocurrió el impacto original en Marte, o incluso cuándo llegó el meteorito a la Tierra, las características de su superficie sugieren que pudo haber permanecido algún tiempo en el desierto antes de ser descubierto, según explica Liu. “Siempre es agradable ver un nuevo visitante proveniente de Marte, y este es antiguo: uno de los más viejos de ese planeta, incluso más antiguo que cualquier roca originaria de la Tierra”, señaló Matthew Genge, profesor asociado de Ciencias Planetarias y de la Tierra en el Imperial College de Londres, quien no participó en el estudio.

“Eso, por sí solo, es fascinante”, comentó Genge en un correo electrónico. “Nos ofrece una ventana a las primeras etapas de la historia de Marte, una época en la que se cree que había agua en el planeta”.

Con información de CNN