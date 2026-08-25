Mesa azul en Delicias-Maru continúa hoy su “Ruta Chihuahua”-El mensaje de Alfredo-Hoy, los primeros destapes morenos

Después de las mesas de unidad azul que la semana pasada se llevaron a cabo en Juárez y Cuauhtémoc, anoche, la gobernadora Maru Campos encabezó junto al alcalde de Chihuahua capital y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla y la dirigente estatal Daniela Álvarez, la mesa panista en Delicias, en donde también participaron el alcalde deliciense Jesús Valenciano, el titular de la JCAS, Mario Mata, el diputado local Roberto Carreón y el exdirigente estatal Gabo Díaz, además del secretario particular de la Gobernadora, Fernando Álvarez Monje, entre otros liderazgos azules en ese municipio, “capital” de la región centro sur, precisamente para irle dando forma a las negociaciones y acuerdos que Acción Nacional requiere de cara a la elección de candidaturas.

Y es que así como en Juárez y Cuauhtémoc, en Delicias también existe unidad entre el panismo, que a diferencia de lo que sucede en la capital, en donde la disputa por la candidatura a la alcaldía ha sacado a flote fracturas internas, en los municipios antes mencionados, los panistas han entendido que el cierre de filas es la mejor opción para buscar dar la pelea en la fronteriza ciudad y retener las alcaldías manzanera y algodonera, además de que la prioridad en estos momentos es unirse en torno al proyecto de Bonilla, el cual ha participado en cada una de las mesas de negociación en compañía de la Góber, quien por cierto, desde su reunión el fin de semana con el dirigente nacional Jorge Romero, anda con bríos renovados en eso de sacar adelante los procesos internos azules, tan es así que después de que ayer estuvo de gira por los municipios de Julimes, Meoqui y Saucillo, este día la “Ruta Chihuahua” continuará en Delicias y Rosales.

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Si de unidad azul hablamos, el que se aventó tremendo mensaje al respecto es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quien después de la reunión que sostuvo con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, fue cuestionado si continuaba en la carrera por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital o si había dejado las aspiraciones para ir a favor del funcionario estatal, lo que derivó en que Chávez Madrid llamara a sus compañeros que también aspiran a dicha candidatura, a dejar los egos y abrazar la misma causa: que es hacer ganar al PAN e impedir que un “narcopartido” llegue a Palacio de Gobierno, priorizando por supuesto la gubernatura y con ello buscar evitar que las luchas internas los desvíen del verdadero objetivo, lo que demuestra que más allá de intereses personales, lo del coordinador panista es lealtad no nada más a Acción Nacional, también a la gobernadora Maru Campos.

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Para cerrar con los azules, al inicio del fin de semana que se fue, llamó la atención la reunión que tuvieron el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, la diputada federal Rocío González y el director de Obras Públicas del Gobierno Municipal de la capital, Carlos Rivas, quien tal parece y tal como ha ocurrido con otros integrantes del Gabinete del alcalde Marco Bonilla, también se ha sumado al llamado de unidad en torno al proyecto de De la Peña, quien así como levanta voces a su favor, también despierta pasiones en su contra, sin embargo, el encuentro entre los tres antes mencionados llamó la atención de los malosos respecto a que Rivas ya se habría decidido en apoyar a Santiago, a pesar de que anteriormente se le vinculaba con el exfiscal César Jáuregui, quien por cierto, continúa con sus reuniones aquí y allá, como las que tuvo ayer con vecinos de las colonias Campesina y Sierra Azul.

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En medio del escándalo por el regreso y la nueva licencia de Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa, decisión de la cual Morena se deslindó, este día la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel dará a conocer los primeros resultados de sus mentadas encuestas por las llamadas Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, o lo que es lo mismo, sus candidatos a las gubernaturas de Aguascalientes, Campeche y Colima, lo que sin duda deja en claro que prácticamente ya falta nada para que la cúpula morenista también revele el nombre del aspirante que los abanderará en Chihuahua, disputa que está entre el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora, también con licencia, Andrea Chávez. Así que en medio de la polémica por Rocha Moya, la visa de Andy López y la supuesta injerencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador como la mano que mece la cuna, este día Ariadna Montiel informará quiénes serán los ungidos para disputar las gubernaturas de esos tres estados antes mencionados… así que falta muy poquito para que Morena y la 4T se decidan entre Cruz y Andrea.

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Los que ayer continuaron con su reunión plenaria en San Carlos, en el vecino estado de Sonora, son los chicos de Movimiento Ciudadano que lideran Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, a donde fueron convocados los diputados federales y locales naranjas de todo el país, así que allá anduvieron el legislador federal y actual dirigente estatal de MC en Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya y la diputada local Alma Portillo, los cuales tuvieron la oportunidad de platicar con Delgado, Álvarez Máynez y con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, además, la legisladora parralense recibió el respaldo de la dirigencia nacional respecto a la creación del Sistema Estatal de Cuidados que promovió desde octubre del año pasado acá en Chihuahua, ya que la creación de un Sistema Nacional en ese rubro, será prioridad en la agenda legislativa que Movimiento Ciudadano impulsará en el próximo periodo de sesiones.