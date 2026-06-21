Detiene AEI Noroeste en flagrancia a hombre con mariguana y cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, arrestaron en los términos de la flagrancia a quien se identificó como Jorge Armando J. D., por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en modalidad de posesión simple, en hechos registrados en Nuevo Casas Grandes.

La detención se realizó en las calles Valentín Gómez Farías y calle Privada dos de abril de la colonia Reforma, cuando el detenido circulaba a bordo de un vehículo de la marca Jeep, línea Liberty, modelo 2003, sin placas de circulación y tras inspeccionar el vehículo se localizó, lo siguiente:

• Una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior una hierba seca y olorosa con las características propias de la mariguana con un peso aprox. de 7.7 gramos.

• Un envoltorio de plástico transparente que en su interior contenía una sustancia blanca y granulada con las características propias del cristal dando un peso de 0.4 gramos

El detenido, el vehículo y la droga quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).