En el marco de la Sesión Solemne del Congreso del Estado, celebrada en la sección municipal de Pascual Orozco con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el diputado Guillermo “Memo” Ramírez Gutiérrez recordó con respeto y afecto a su compañero de bancada, Luis Fernando Chacón Erives, quien representó al Distrito XIII, con cabecera en Guerrero.

Durante la sesión, en la que se rindió un minuto de silencio en memoria del legislador priista, Memo Ramírez destacó su cercanía con la gente, su compromiso con el campo y su vocación de servicio, cualidades que lo distinguieron tanto en el Congreso como en las comunidades que representó.

“Hoy estamos en una tierra que Luis Fernando conocía, quería y defendía. Lo recordamos no solamente como compañero de bancada, sino como un amigo y un hombre comprometido con su gente. Su partida dejó un vacío, pero también nos dejó el ejemplo de que la política debe hacerse con cercanía, trabajo y compromiso”, expresó.

Ramírez Gutiérrez señaló que, para el Partido Revolucionario Institucional, honrar la memoria de Luis Fernando Chacón también significa mantener vivas las causas por las que trabajó, particularmente la defensa del campo, la ganadería y las necesidades de las familias de la región.

“Luis Fernando ya no está físicamente con nosotros, pero las causas que defendió siguen aquí. Y desde el PRI tenemos muy claro que los compromisos con la gente no terminan con la ausencia de una persona ni con los cambios políticos. Tenemos la responsabilidad de seguir escuchando, acompañando y trabajando por esta región”, afirmó.

El legislador subrayó que Guerrero es una región de historia, trabajo y gente comprometida, cuyo desarrollo requiere atención permanente, más allá de las diferencias partidistas.

Asimismo, destacó el significado de sesionar en Pascual Orozco, una comunidad profundamente vinculada con la historia revolucionaria de Chihuahua, donde los ideales de justicia social, dignidad y defensa de las comunidades mantienen su vigencia.

Finalmente, Memo Ramírez reiteró que el mejor homenaje a Luis Fernando Chacón es dar continuidad al compromiso de servir a las familias que confiaron en él.

“A Luis Fernando lo vamos a seguir recordando con cariño, pero sobre todo con trabajo. Porque los buenos compañeros dejan recuerdos, y los buenos representantes dejan causas que vale la pena seguir defendiendo. Guerrero y su gente seguirán contando con nosotros”, concluyó.