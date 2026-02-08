Memo Ramírez entrega apoyos alimentarios en colonias de Parral

Como parte de las acciones permanentes de atención social y cercanía con la ciudadanía, el diputado local del Distrito 21 y presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, recorre las colonias de Parral para la entrega de apoyos alimentarios a familias que lo requieren.

El legislador visitó la colonia San José, en Parral, donde hizo entrega de apoyos alimentarios, beneficiando a más de 80 familias, refrendando su presencia en territorio, atendiendo de manera directa las necesidades de la población.

Durante el recorrido, Ramírez Gutiérrez platico con vecinas y vecinos del sector, escuchando de viva voz inquietudes y reiterando que el trabajo cercano fortalece la gestión y acciones legislativas con sentido social.

*”El trabajo en territorio no se detiene. Estar cerca de las familias nos permite acompañarlas, escuchar sus necesidades y sumar esfuerzos para que los apoyos lleguen a quienes lo necesitan”*,expresó el diputado.

El también presidente del Congreso del Estado subrayó que esta política es parte de una agenda de trabajo permanente en las colonias de Parral, especialmente en contextos donde las condiciones económicas y climáticas representan mayores retos para las familias.

Finalmente, Guillermo “Memo” Ramírez reiteró que mantendrá los recorriendos por la cabecera municipal del distrito, fortaleciendo la presencia legislativa en territorio y promoviendo iniciativas solidarias en beneficio de las y los parralenses.