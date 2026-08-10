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Master Alex Ramírez, convocado para impartir justicia en las peleas estelares de SNEBA

Lo que comenzó como una participación acompañando en la esquina al equipo de CE Vivir Chihuahua, terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para Master Alex Ramírez de demostrar su experiencia y trayectoria dentro del deporte de combate.
Durante la función y torneo “Furia del Norte” de la Liga SNEBA Chihuahua, celebrada en Galeana, Chihuahua, el Comité Organizador de SNEBA y su Comisionado solicitaron la participación de Master Alex Ramírez como referee oficial, asignándole la responsabilidad de impartir justicia en las dos peleas más importantes de la noche: la pelea coestelar y la pelea estelar.

Master Alex Ramírez volvió a asumir la responsabilidad de estar dentro del cuadrilátero, garantizando el cumplimiento del reglamento, la seguridad de los competidores y el desarrollo limpio de los combates.
El llamado representa también un reconocimiento al trabajo que Master Alex Ramírez ha venido realizando en favor del deporte de combate, no solamente como entrenador y formador, sino también desde diferentes facetas dentro de la competencia deportiva.
En esta ocasión, su presencia en Galeana tuvo un significado especial, pues acudió originalmente para acompañar y trabajar desde la esquina con el equipo de CE Vivir Chihuahua, el cual tuvo una destacada participación en el evento y una vez más, Alex Ramírez demostró que la preparación, experiencia y profesionalismo terminan siendo reconocidos dentro del ámbito deportivo.

De la esquina al centro del cuadrilátero, su compromiso continúa siendo el mismo: trabajar por el crecimiento del deporte de combate, formar atletas y contribuir a que cada competencia se desarrolle con disciplina, respeto, seguridad y justicia deportiva.
Su participación como referee en la pelea coestelar y estelar de SNEBA suma un nuevo capítulo a su trayectoria, consolidando la confianza que diferentes organizaciones han depositado en su experiencia y profesionalismo.

AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO
Master Alex Ramírez expresó su agradecimiento al Comité Organizador de SNEBA, a su Comisionado y al cuerpo de jueces y oficiales, por la confianza y la oportunidad de formar parte de esta importante función.
Asimismo, reconoció el trabajo de todo el equipo de oficiales que, desde sus diferentes funciones, contribuyen a que cada encuentro se desarrolle bajo los principios de disciplina, seguridad, respeto y justicia deportiva.

Agradezco profundamente la confianza que SNEBA y su cuerpo de oficiales han depositado nuevamente en mi trabajo.”
Master Alex Ramírez reiteró su compromiso de continuar preparándose y aportando su experiencia al crecimiento y profesionalización de los deportes de combate en Chihuahua y México.

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