Impulsa diputada Elizabeth Guzmán reforestación y cuidado de los espacios comunitario en Ciudad Juárez

La diputada local Elizabeth Guzmán participó este domingo en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, con actividades comunitarias realizadas en los parques Satevó, de Villa Residencial del Real, y La Presa, en Ciudad Juárez.

La legisladora destacó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual se busca la plantación de 6.6 millones de árboles y plantas en todo el país, así como el decreto que establece el segundo domingo de agosto de cada año como el Día Nacional de la Reforestación.

“Reforestar empieza desde nuestra casa, nuestro parque y nuestra colonia. Sembrar un árbol es cuidar nuestra tierra, nuestro futuro y también nuestra soberanía”, expresó Guzmán.

Durante ambas jornadas participaron vecinas, vecinos y voluntarios en la plantación y recuperación de espacios comunitarios. Guzmán señaló que este tipo de actividades fortalecen la organización y la participación ciudadana para mejorar el entorno desde las propias colonias.

Finalmente, agradeció la participación de Xóchitl López, enlace del Distrito 1; Marco Antonio Rincón; el profesor José Luis Campos Cardona; el equipo territorial, así como el apoyo de la Dirección de Parques y Jardines de Ciudad Juárez con la donación de árboles.

“Desde Juárez demostramos que organizándonos y cuidando lo nuestro también sembramos transformación”, concluyó.