Marx Arriaga sale de su trinchera en la SEP y dice que volverá a dar clases en Ciudad Juárez

Después de casi 100 horas de resistencia en su oficina, Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP salió por su propio pie, tras recibir la notificación oficial de su despido este martes.

Después de hablar con reporteros, Arriaga se dirigió a la salida, no sin antes tomar su cuadro de Karl Marx, el ideólogo del movimiento obrero internacional y aseguró que volverá a Chihuahua a dar clases.

El ahora exfuncionario dejó su trinchera y un salario mensual de 163 mil pesos… abandonó la SEP a pie, se encaminó a la estación Coyoacán y se fue en Metro, mientras sus colaboradores coreaban consignas contra el secretario de Educación, Mario Delgado.

Arriaga dijo que ahora regresará a su escuela a dar clases. Reconoció que tuvo varias propuestas del gobierno federal para ocupar algún otro cargo, pero sostuvo que no vivirá del presupuesto federal y que regresará a dar clases en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde es académico y maestro.

“Yo soy maestro, no vivo de la administración pública”.

Dijo que aún no tiene datos de la liquidación que recibirá, aunque dijo que analizará si debe presentar o no una demanda para procesar esta baja administrativa y si recibirá el pago que le dará el gobierno.