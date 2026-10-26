Maru vs Ariadna-Panistas unidos con Bonilla-Jáuregui, vinculado a proceso-La caída de Taddei

Si de por sí las confrontaciones políticas y electorales por el estado de Chihuahua estaban que ardían desde hace meses, las declaraciones que la gobernadora Maru Campos realizó al concluir la semana pasada, volvieron a encender la mecha entre ella y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a quien la chihuahuense la señaló de tener vínculos con el narcotráfico, un señalamiento que Maru le hizo a la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum en aquella reunión del sábado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, la cual ha tenido una repercusión tremenda y que así se lo platicamos desde antes de que la bomba explotara. Un encuentro ríspido que terminó por sepultar la ya de por sí paupérrima relación Estado-Federación.

Por supuesto que Montiel Reyes no se quedó callada y rechazó “las acusaciones sin sustento” de la Góber chihuahuense y la volvió a acusar de “traición a la patria”, así como de “traicionar” a sus amigos, además de que los morenistas bajo su manto desplegaron un nado sincronizado para defenderla y hasta anunciaron acciones legales en contra de Maru, como fue el caso del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, quien confirmó que denunciaría a la Gobernadora ante autoridades electorales y también por “daño moral”. El escenario grillo está que arde, y conforme han avanzado los días, se vislumbran ya los bandos.

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Bajo ese escenario, y ante los choques internos en el PAN tras la detención del exfiscal César Jáuregui, el que convocó a un encuentro de unidad es el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, quien reunió a los principales liderazgos panistas, incluso más allá de intereses internos, a pesar de que algunos seguidores de Jáuregui insisten en que el caso ha resquebrajado a Acción Nacional hasta la raíz, sin embargo, Bonilla buscó demostrar que con todo y ello, la unidad del PAN va más allá de roces internos. Tan es así que ahí se apersonaron el exalcalde Juan Blanco y la exdiputada local Geo Bujanda, además de quienes todavía aspiran a la candidatura del PAN a la alcaldía, tal como el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, los cuales dejaron atrás las diferencias y cerraron filas en torno al proyecto de Bonilla Mendoza a la gubernatura, quien luego de ello, se aventó una gira en el municipio de Guerrero.

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Por cierto que este fin de semana, el exfiscal César Jáuregui fue vinculado a proceso por un juez federal por “traición a la patria”, motivo por el que permanecerá recluido en el penal del Altiplano, en espera de que sus abogados puedan revertir la decisión del juez, cuestión que se antoja más que complicada, sobre todo después del comunicado emitido por la Fiscalía General de la República en el que la FGR se metió al ring político y la fiscal Ernestina Godoy demuestra una vez más que de autónoma, tiene muy poco o más bien nada. Los trancazos seguramente seguirán este día, en espera de lo que pueda volver a declarar la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al caso del exfiscal de Chihuahua, acusado de “traición a la patria”.

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El otro escándalo que se desató a nivel nacional ya cobró factura, pues en pleno proceso electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentará hoy de manera oficial, su dimisión ante la Cámara de Diputados, ya que el escándalo de corrupción es tal, que la cabeza de Taddei ha caído, a pesar de que el sábado ella misma lo negara, sin embargo, la presión sobre el órgano electoral, el cual desde que Taddei asumió la presidencia fue perdiendo credibilidad, actualmente padece una crisis que será complicada de resolver, sobre todo porque ya de por sí existían las dudas y la incertidumbre alrededor del actuar del INE, ese que alguna vez fue símbolo de orgullo y de defensa, y hoy por hoy está manchado hasta la médula. Por lo pronto, la Cámara de Diputados deberá iniciar desde ya el proceso para nombrar a un nuevo presidente o presidenta, que los tiempos electorales apremian.