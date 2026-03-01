“Maru es una presidenciable, lo haría magnífico para todo el país”: Romero

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera aseguró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván es una de las personas que podría ocupar la candidatura para las elecciones presidenciales del 2030.

“Ella es literalmente, no solo un gran liderazgo, es un prospecto, es una precandidata, para nosotros, presidencial para el 2030 porque lo ha hecho bien aquí en el Estado de Chihuahua y creemos que lo haría magnífico para todo el país. Hay Maru Campos para mucho rato todavía”.

Señaló que Maru Campos, al igual que las gobernadoras de Aguascalientes y Guanajuato, Tere Jiménez y Libia Dennise García, así como Mauricio Kuri de Querétaro son de los principales liderazgos del partido.

Asimismo, dijo destacó que Maru Campos ha destacado no por cuestiones negativas, sino por temas como MediChihuahua y NutriChihuahua, trabajando por el bienestar en la vida diaria de las personas.

Jorge Romero estuvo presente en el Cuarto Informe de Resultados de Maru Campos, junto con las gobernadoras y gobernador de Acción Nacional.