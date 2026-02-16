Maru Campos se solidariza con Alessandra Rojo tras sufrir agresión en operativo de reordenamiento

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se solidarizó con la alcaldesa de Cuauhtémoc, CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue víctima de una agresión durante un operativo de reordenamiento del comercio informal en calles de esa alcaldía de la capital del país.

“Querida Alessandra Rojo de la Vega. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. (Mahatma Gandhi). Recibe un fuerte abrazo así como mi solidaridad y apoyo desde Chihuahua”, publicó Maru Campos en su cuenta oficial de X.

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”. (Mahatma Gandhi) Recibe un fuerte abrazo así como mi solidaridad y apoyo desde Chihuahua. — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 16, 2026

El viernes, alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció una agresión en su contra mientras encabezaba un operativo para reordenar el comercio informal. Los hechos ocurrieron mientras la funcionaria supervisaba la remoción de puestos ambulantes instalados cerca de la estación San Cosme del Metro.

Así fue el ataque al equipo de @AlessandraRdlv y todo su equipo en la alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/oxeXcrmlXc — Irving (@IrvingPineda) February 14, 2026

Rojo de la Vega relató que su equipo de la alcaldía Cuauhtémoc se encontraba a la espera de dialogar con los comerciantes cuando ocurrió la agresión. “Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron fue tendernos una trampa. Nos abordaron más de 200 personas a golpearnos”, dijo la alcaldesa.

Asimismo, informó que varios trabajadores de la alcaldía resultaron lesionados durante los hechos. “Hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, señaló.