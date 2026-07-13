La fiebre por Erling Haaland llega a Perú: más de 500 bebés llevan su nombre

En Perú, 468 bebés fueron registrados con el nombre Haaland tras el Mundial 2026.

Erling Haaland se convirtió en la imagen no oficial del Mundial 2026 gracias a su talento y carisma, al punto de inspirar a cientos de familias en Perú.

468 niños con el nombre Haaland

91 niños con el nombre Erling Haaland

El registro civil reportó que desde el inicio del torneo se inscribieron 468 niños con el nombre Haaland y 91 con el nombre completo Erling Haaland.

Aunque Noruega no alcanzó las semifinales, el delantero sumó siete goles y conquistó la admiración de los aficionados, sumándose a la lista de futbolistas más populares entre recién nacidos.

La popularidad de Erling Haaland que cruzó fronteras junto a Noruega

De acuerdo con lo reportado por el registro civil peruano, el nombre de Haaland representó un fuerte impacto durante su participación en el Mundial 2026.

A pesar de la que selección noruega no logró su pase a semifinales, para muchos, Erling Haaland ganó algo más importante que una Copa: el cariño y admiración de los fans.

Eriling Haaland y la Selección de Noruega (Jonas Been Henriksen)

Desde los festejos en el estadio con el ya famoso “remo” vikingo, Haaland y compañía se perfilaban como la selección favorita de este Mundial.

Noruega cayó 1-2 ante Inglaterra, partido en el que Erling Haaland no sumó goles. El atacante sumó 7 tantos en cinco partidos a lo largo de al justa.

¿Cuáles son los nombres de futbolistas más comunes en Perú?

Con las nuevos datos actualizados por el registro civil en Perú, Haaland se suma a un fenómeno bastante común en el país sudamericano.

Desde hace hace varios años, niños llevan por nombre el de figuras del futbol internacionales como: