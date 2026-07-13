¿Quién es Keyne, el hermanito de tres años de Lamine Yamal que conquistó el Mundial 2026?

Con apenas tres años, el medio hermano del futbolista español se ha convertido en una de las figuras más entrañables de la Copa del Mundo gracias a sus espontáneas celebraciones y alegre personalidad

Mientras Lamine Yamal brilla dentro de la cancha como una de las grandes figuras de España en el Mundial 2026, fuera de ella hay alguien que se ha robado el corazón de los aficionados: Keyne, su medio hermano de tres años.

Con solo tres años, Keyne Yamal se ha convertido en un fenómeno viral gracias a las cámaras que lo han captado celebrando con entusiasmo cada triunfo de la selección española. Sus gestos, gritos de “¡Vamos!” y expresiones espontáneas desde las gradas lo han llevado a ser considerado por muchos aficionados como la mascota no oficial de España durante el torneo.

¿Quién es Keyne, hermanito de Lamine Yamal?

Keyne nació en septiembre de 2022 y es hijo de Sheila Ebana, mamá de Lamine Yamal, fruto de una relación posterior a la separación de los padres del futbolista. Aunque ambos tienen padres diferentes, mantienen un vínculo muy cercano.

Desde muy pequeño ha acompañado a su hermano en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Estuvo presente durante la conquista de la Eurocopa 2024, ha aparecido en ceremonias como el Balón de Oro y ahora acompaña a su familia en el Mundial de 2026.

Keyne, el hermanito de tres años de Lamine Yamal (Getty Images)

Lamine Yamal nunca ha ocultado el enorme cariño que siente por el pequeño. Después de que Keyne se volviera viral durante el partido entre España y Austria, el futbolista habló sobre la relación que tienen y confesó: “Es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él”.

En otra entrevista, también explicó que procura protegerlo y disfrutar cada momento a su lado porque su infancia ha sido muy distinta a la que él vivió. “Siento que es como si fuera mi hijo”.

Keyne, hermano de Lamine Yamal, la estrella inesperada del Mundial

Las imágenes de Keyne celebrando los goles de España, saludando a las cámaras y reaccionando con total naturalidad en las gradas han dado la vuelta al mundo.

Durante los cuartos de final ante Bélgica, incluso apareció en las pantallas del estadio, provocando una sonrisa inmediata de Lamine Yamal, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Quién es Keyne, el hermanito de tres años de Lamine Yamal (Instagram)

Su popularidad ha crecido tanto que ya protagoniza videos virales en TikTok e Instagram e incluso ha participado en campañas publicitarias junto a su hermano.

A sus 18 años, Lamine Yamal ha reconocido en varias ocasiones que su familia es uno de sus principales motores dentro y fuera de la cancha.