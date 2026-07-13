Arozarena impulsa triunfo de Marineros sobre Rays con jonrón de tres carreras

St. Petersburg. El mexicano, Randy Arozarena, conectó un jonrón de tres carreras para que los Marineros cortaran una racha de cinco derrotas consecutivas al imponerse por 8–2 ante los Rays en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB). Así, Seattle logró reponerse después de que perdiera al abridor Emerson Hancock por una lesión en la mano en la segunda entrada.

Arozarena colaboró en la victoria al conectar un vuelacerca en la cuarta entrada para que los Marineros tomaran una ventaja de 7-0 en la pizarra. Con esta jugada, el tricolor llegó a once bambinazos en esta temporada.

Hancock recibió un batazo que dio un rebote en la mano con la que lanza, pero se recuperó para ponerlo out en primera. El derecho se mantuvo en el juego y retiró al mexicano, Jonathan Aranda, con un elevado en su segundo lanzamiento antes de ponchar al dominicano, Junior Caminero.

Pero Hancock salió después de otorgar una base por bolas con dos outs al cubano, Víctor Mesa Jr. en el segundo episodio. José A. Ferrer (2-1) necesitó un sólo lanzamiento para terminar la entrada antes de ponchar a dos en una tercera sin carreras.

Después siguieron cuatro relevistas, con el mexicano, Andrés Muñoz lanzando la novena para cerrar el juego.

En Los Ángeles, el venezolano, Ildemaro Vargas, conectó dos hits, incluido un sencillo para tomar la delantera en la sexta entrada, y los Diamondbacks de Arizona superaron por 5-3 a los Dodgers. Los Medias Rojas de Boston derrotaron 3-2 a los Mets en extrainnings, mientras que Pittsburgh se impuso por 14-5 ante los Milwaukee.

