Maru Campos denuncia persecución política tras recibir citatorio de la FGR por caso de “narcolaboratorio”

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó este viernes que recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con el caso del denominado “narcolaboratorio”, hecho que calificó como una persecución política en su contra.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la mandataria estatal aseguró que continuará enfrentando la situación “dando la cara” y defendiendo, dijo, a las familias chihuahuenses, al estado y al país.

“Probablemente ya lo vieron en los medios, este mediodía recibí un citatorio de la Fiscalía General de la República por el asunto del narcolaboratorio. No lo habían hecho, pero después de las entrevistas de estos días ya se decidieron”, expresó.

La titular del Ejecutivo estatal cuestionó el actuar de las autoridades federales y acusó que existe protección hacia grupos delincuenciales, mientras —afirmó— se persigue a quienes buscan cumplir con su deber.

“Qué tal protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber”, señaló.

Asimismo, reiteró que enfrentará el proceso y mantendrá informada a la población sobre cualquier avance relacionado con el caso.

“Como siempre, seguiré dando la cara y dando la lucha por tu familia, por nuestro país, por Chihuahua y por la libertad hasta donde tope, por nuestro estado y por México”, agregó.

Finalmente, la gobernadora agradeció las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas y deseó a la ciudadanía un buen fin de semana.

“Muchas gracias por sus mensajes. Los mantendré al tanto y que tengan un muy bendecido fin de semana”, concluyó.