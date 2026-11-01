Marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Este 1 de noviembre se llevó a cabo una marcha en Uruapan, Michoacán, para conmemorar el primer aniversario del asesinato del entonces alcalde Carlos Manzo.

La marcha fue convocada por su viuda Grecia Quiroz, en exigencia de justicia y paz en Michoacán.

La hoy alcaldesa de Uruapan convocó a madres buscadoras, comerciantes, empresarios, jóvenes, maestros, y viudas víctimas del crimen organizado.

(La marcha) es para todos aquellos que hemos sido lastimados y pisoteados.

Soy una mujer, que como muchas, nos toca del dolor sacar esa fortaleza por nuestros hijos, pero no están solas, caminemos junt@s por un Michoacán más seguro”, expresó en redes sociales.

La marcha se realizó del Monumento a Lázaro Cárdenas rumbo al centro de Uruapan.

“No podemos normalizar la violencia”

Grecia Quiroz describió el primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo como “el año más triste de mi vida“.

Recuerdo ese día y me duele hasta las entrañas, tú solo querías un mejor futuro para nuestros hijos y para todas las familias de México”, refirió.

Recordó a Manzo como un hombre valiente, fuerte y entregado a su gente.

Fuiste el mejor presidente que Uruapan haya tenido y estoy segura ibas a ser el mejor presidente de México.”

Quiroz acusó que no se puede normalizar la violencia ni que los alcaldes sean asesinados por querer hacer las cosas bien. Asimismo sentenció que no se puede vivir con miedo a que los hijos sean desaparecidos.

Ya basta de tanta sangre derramada en nuestro querido Michoacán”, añadió.

Con información de López-Dóriga Digita