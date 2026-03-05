Mantiene AEI operativos preventivos contra delitos de fraude y extorsión telefónica

A fin de prevenir e informar a la población en general acerca de los delitos de fraude y extorsión telefónica, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado en la Zona Noroeste, llevaron a cabo operativos en diversos sectores del municipio de Ascensión, Chihuahua.

Con estas acciones, se busca prevenir que más personas sean víctimas de estos delitos por lo que se mantiene cercanía y comunicación con la comunidad.

Por lo anterior es que, dentro de los recorridos, se hizo entrega y pega de volantes en comercios, hoteles, central de autobús y gasolineras.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para brindar a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de los pobladores.