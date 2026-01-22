Manifestantes cierran calle Aldama afuera de Palacio de Gobierno

Un grupo de personas se manifestó en las afueras de Palacio de Gobierno, procediendo al cierre de la calle Aldama, a la altura de la Guerrero.

Entre las exigencias que tienen, está el supuesto incumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que se proceda a una indemnización por daño patrimonial.

Asimismo, se reclama la falta de atención por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para vecinos de la colonia Ladrilleros Norte para la entrega de tarjetas de apoyo a personas con discapacidad.

Otra de las quejas es que la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) realiza entrega de viviendas en Ciudad Juárez, pero no en la ciudad de Chihuahua.