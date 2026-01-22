Manifestantes cierran calle Aldama afuera de Palacio de Gobierno

Un grupo de personas se manifestó en las afueras de Palacio de Gobierno, procediendo al cierre de la calle Aldama, a la altura de la Guerrero.

Entre las exigencias que tienen, está el supuesto incumplimiento de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que se proceda a una indemnización por daño patrimonial.

Asimismo, se reclama la falta de atención por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para vecinos de la colonia Ladrilleros Norte para la entrega de tarjetas de apoyo a personas con discapacidad.

Otra de las quejas es que la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi) realiza entrega de viviendas en Ciudad Juárez, pero no en la ciudad de Chihuahua.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp