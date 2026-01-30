Mañana último día de descuentos en licencias

El subsecretario de Movilidad, César Komaba dio a conocer que mañana es el último día para obtener el descuento del 30% para la licencia de manejo.

Por tal motivo se contará con un horario especial de 9 de la mañana y 2 de la tarde durante el sábado al ser 31 de enero.

Cabe destacar que se aceptarán los pagos y se realizará la expedición de licencias, ya que hay un gran padrón de licencias vencidas.

Buscan un acercamiento con los ciudadanos, regularmente se llegan a expedir 520 licencias diarias y ahora 650 licencias diarias durante este programa.

“Si ya hicieron el pago, no hay ningún problema para que sea, si lo sacan ahorita o en febrero no hay problema si lo sacan ahí, se va hacer el trámite no hay ningún problema”, comentó.