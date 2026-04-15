Mañana tomará protesta Sergio Gramer como presidente de Canacintra Chihuahua

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) tendrá la toma de protesta formal de Sergio Gramer como presidente, la ceremonia se llevará a cabo mañana en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

Como parte de la LXXXI Asamblea Anual Ordinaria, se dará la presentación del nuevo consejo directivo 2026-2027 esto en punto de las 6 de la tarde.

En este evento se rendirá el último informe de actividades que encabezó Armando Gutiérrez Cuevas hasta el pasado mes de marzo.

Cabe destacar que se espera la asistencia de presidentes de diversos organismos empresariales, así como funcionarios de diferentes organismos gubernamentales, además de agremiados industriales.