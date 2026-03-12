Mañana cierra convocatoria del PECH; tienen hasta las 19:00 horas para entregar proyectos: ICM

Fernanda Bencomo, titular del Instituto de Cultura del Municipio informó que este viernes 13 de marzo a las 19:00 horas cierra la convocatoria para los proyectos del Programa Editorial Chihuahua 2026, donde se contempla la participación en las siguientes colecciones editoriales:

Soltar las amarras; Con trayecto; Historias de mi ciudad e Infantil y juvenil. Cabe recordar que el PECH, desde su creación en 2014, ha brindado apoyo a autoras y autores de Chihuahua Capital, consolidándose como una plataforma clave para la publicación de obras literarias y la profesionalización del quehacer editorial en el municipio.

Bencomo Arvizo, mencionó que hasta el momento van 22 proyectos entregados, por lo que en las últimas horas se espera lleguen más proyectos. Y es que la titular de Cultura, aseveró que suele pasar así, a última hora es cuando aumenta el número de participantes.

A lo largo de su trayectoria, el PECH ha impulsado a una amplia diversidad de escritoras y escritores que han logrado reconocimiento a nivel local, estatal, nacional e incluso internacional. Además de la publicación de sus obras, el programa se ha convertido en un trampolín para acceder a becas, concursos y otros espacios editoriales, fortaleciendo el desarrollo de las trayectorias literarias.

En el caso de la convocatoria PECH Infantil y Juvenil, las y los participantes deberán ser mayores de 10 años a la fecha de cierre de la convocatoria y cumplir con las bases establecidas en los lineamientos correspondientes.

Las bases completas de la convocatoria PECH 2026 pueden consultarse en: bit.ly/pech2026. Mientras que la convocatoria PECH Infantil y Juvenil 2026 se encuentra disponible en: bit.ly/pechiyj2026

Para mayor información, también se pueden consultar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal de Chihuahua.