Mañana cerrará sistema de Hacienda hasta las 3pm, actualizarán nuevo Paquete Económico

José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda anunció que durante el 01 de enero estará cerrado el sistema de Recaudación de Rentas hasta las 3:00pm, con la finalidad de instalar las actualizaciones por el nuevo Paquete Económico.

Asimismo, mencionó que durante este miércoles, los medios alternos de pago estarán disponibles hasta las 12:00 de la noche, para que las y los contribuyentes puedan aprovechar los descuentos del programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

El secretario recordó que durante diciembre se ofrecen descuentos de hasta el 80 por ciento en multas y recargos, mientras que en enero, último mes de vigencia para el programa, se ofrecerá hasta un 70 por ciento de descuento.

Las reducciones vigentes para este año y el 2026 son: en adeudos vehiculares hasta el 80 en diciembre y hasta del 70 por ciento en enero.

En la expedición y canje de licencias será del 30 por ciento en diciembre y en enero. Además se ofrecerá hasta un 55 por ciento en diciembre y 50 por ciento en enero, en infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito, y a la Ley de Transporte.

También se reduce el costo del examen toxicológico para choferes hasta del 50 por ciento en diciembre y enero. La campaña incluye deducciones en recargos y multas de licencias de Gobernación y parte actualizada del 55 por ciento en diciembre y 50 por ciento en enero.

Los descuentos en la actualización de datos de licencias de Gobernación alcanzan el 30 por ciento en diciembre y en enero.

Además se puede descargar la referencia bancaria en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx, para pagar en tiendas de autoservicio y bancos.

Todos los descuentos ya se encuentran cargados en el sistema de las recaudaciones de Rentas, en la página de ipagos.chihuahua.gob.mx, en los kioscos de pagos digitales, en la página de Facebook.com/ShGobChih y a través del número oficial de WhatsApp (614) 372-17-00.