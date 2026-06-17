Gran Desfile Mundialista 2026: Hora y ruta que recorrerá en CDMX

El Gran Desfile Mundialista 2026 recorrerá Reforma el 13 de junio desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución con música y figuras monumentales.
ElGran Desfile Mundialista 2026 promete llenar de color a la capital, por lo que aquí te decimos la hora y ruta que recorrerá en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con el cartel oficial, el evento futbolero pasará por:
- Diana Cazadora
- Paseo de la Reforma
- Monumento a la Revolución
La cita es a las 13:00 horas del sábado 13 de junio de 2026. Recuerda que el Gran Desfile Mundialista 2026 es completamente gratuito y para todas las edades.
¿Cuál será la ruta del Gran Desfile Mundialista?
Como lo adelantábamos, el recorrido del Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma, partiendo desde las 13:00 horas de la siguiente manera:
- Salida: Diana Cazadora
- Recorrido: Paseo de la Reforma
- Meta: Monumento a la Revolución
¿A qué hora termina el Gran Desfile Mundialista 2026?
El Gran Desfile Mundialista 2026 se realizará el sábado 13 de junio de 2026 a partir de las 13:00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas.GuerreroCitlalli Hernández pone condiciones a aspiraciones de Félix Salgado Macedonio con MorenaNuevo LeónSamuel García presenta Pasaporte Nuevo León, una app que conectará a visitantes con experienciasCDMX¿Quién es Luis Alberto Vargas Ruiz? Esposo de Diana Sánchez Barrios
Esto significa que el evento terminará aproximadamente a las 17:00 horas en el Monumento a la Revolución.
¿Qué habrá en el Gran Desfile Mundialista 2026?
El Gobierno de la CDMX informó que en el Gran Desfile Mundialista 2026 habrá un espectáculo con figuras monumentales, grupos de baile y música.
Se espera que en esta fiesta mexicana haya:
- Carros alegóricos: Con eventos del México 70, México 86 y el Mundial Femenil 1971
- Homenaje a Pelé y Maradona: Se mostrará un altar flotante inspirado en el Día de Muertos
- Globos gigantes mundialistas: Seis globos monumentales recorrerán Paseo de la Reforma
- Música: Estará presente Sonido La Changa