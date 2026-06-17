El Gran Desfile Mundialista 2026 recorrerá Reforma el 13 de junio desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución con música y figuras monumentales.

ElGran Desfile Mundialista 2026 promete llenar de color a la capital, por lo que aquí te decimos la hora y ruta que recorrerá en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el cartel oficial, el evento futbolero pasará por:

Diana Cazadora

Paseo de la Reforma

Monumento a la Revolución

La cita es a las 13:00 horas del sábado 13 de junio de 2026. Recuerda que el Gran Desfile Mundialista 2026 es completamente gratuito y para todas las edades.

¿Cuál será la ruta del Gran Desfile Mundialista?

Como lo adelantábamos, el recorrido del Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma, partiendo desde las 13:00 horas de la siguiente manera:

Salida: Diana Cazadora

Recorrido: Paseo de la Reforma

Meta: Monumento a la Revolución

¿A qué hora termina el Gran Desfile Mundialista 2026?

El Gran Desfile Mundialista 2026 se realizará el sábado 13 de junio de 2026 a partir de las 13:00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas.GuerreroCitlalli Hernández pone condiciones a aspiraciones de Félix Salgado Macedonio con MorenaNuevo LeónSamuel García presenta Pasaporte Nuevo León, una app que conectará a visitantes con experienciasCDMX¿Quién es Luis Alberto Vargas Ruiz? Esposo de Diana Sánchez Barrios

Esto significa que el evento terminará aproximadamente a las 17:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Gran Desfile Mundialista 2026: Hora y ruta que recorrerá en CDMX

¿Qué habrá en el Gran Desfile Mundialista 2026?

El Gobierno de la CDMX informó que en el Gran Desfile Mundialista 2026 habrá un espectáculo con figuras monumentales, grupos de baile y música.

Se espera que en esta fiesta mexicana haya: