Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión

Luis Ángel Malagón salió en camilla durante el partido de América vs. Philadelphia en la Concachampions luego de una jugada en la que se lastimó al tratar de despejar el balón; de acuerdo con Jardine, se podría tratar de una rotura del tendón de Aquiles.

“Ojalá no sea una rotura total, pero es posible que sea una rotura parcial mínimo; lo va a sacar por un buen tiempo. Nos parece una lesión un tanto grave”, dijo el DT en una conferencia de prensa.

De acuerdo con información compartida por el Club América, el portero será trasladado a México para evaluar la gravedad de la lesión, la cual puede dejarlo fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

“En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, Club América informa que nuestro guardameta se somete a estudios en México para determinar su situación médica; el resultado será debidamente informado en su oportunidad”, se lee en el comunicado.