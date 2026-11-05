Maestra de Minnesota es condenada a prisión tras reconocer encuentros sexuales con un alumno

Ann Margaret Bacon, de 24 años, fue condenada a seis meses de cárcel en Minnesota, Estados Unidos, luego de admitir que sostuvo encuentros sexuales en repetidas ocasiones con uno de sus estudiantes, de 18 años. El caso comenzó a investigarse tras localizar fotografías y conversaciones entre ambos en el teléfono celular del joven.

Bacon se desempeñaba como profesora de educación especial en la Tartan High School, ubicada en la localidad de Oakdale.

¿Cómo salió a la luz el caso?

Los hechos fueron descubiertos por la expareja del estudiante, quien encontró en el celular del joven imágenes y mensajes que evidenciaban el vínculo entre ambos.

A partir de estos hallazgos, las autoridades iniciaron una investigación que permitió establecer que la docente habría alquilado habitaciones de motel en al menos cuatro ocasiones para reunirse con el alumno. El expediente también contempló señalamientos relacionados con el presunto suministro de bebidas alcohólicas a otros estudiantes que acudieron a dichos lugares.

¿Por qué fue sentenciada?

Aunque en un principio rechazó las acusaciones, Ann Margaret Bacon finalmente reconoció haber sostenido encuentros sexuales con el estudiante, hecho que derivó en su condena de seis meses de prisión.