Luisa María Alcalde deja la dirigencia nacional de Morena; se sumará al gabinete de Claudia Sheinbaum

Un ajuste más en Morena. Este día se dio a conocer que Luisa María Alcalde dejará de ser la dirigente nacional del partido guinda, con lo cual se suma otro cambio en la estructura de dicha organización de cara a las elecciones del próximo año.

Fue la propia Luisa María quien confirmó su salida del partido para aceptar la encomienda que le ha conferido la presidenta claudia Sheinbaum, lo cual, dijo, “es un honor”.

Hay que señalar que Luisa María Alcalde fue la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la etapa final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Al darse el cambio de administración, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, ella fue elegida como dirigente nacional morenista.

Su etapa en el cargo inició el 1 de octubre de 2024 y, de acuerdo con los estatutos del partido guinda, debería concluir su mandato el 30 de septiembre de 2027,

Ahora, dejará el partido guinda para sumarse al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.