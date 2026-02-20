‘Love Story’, la serie sobre la historia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que está rompiendo el internet

Seguramente tus redes sociales están llenas del drama de ‘Love Story’. Es de esas producciones que llegan para recordarnos por qué amamos las historias que huelen a realidad

‘Love Story’, la nueva serie biográfica de FX disponible en Disney+, ha llegado para revivir la historia de la pareja más magnética y trágica de Estados Unidos: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Esta producción, liderada por la mente maestra de Ryan Murphy, no es solo otro drama romántico, es una crónica cruda sobre el peso de un apellido, el acoso de los paparazzi y cómo el amor más glamuroso del mundo terminó en una tragedia que marcó a toda una generación.

El elenco de ‘Love Story’

El elenco es el motor de esta obsesión. Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly son los encargados de dar vida a Carolyn y John, y su química es tan fuerte que a ratos se te olvida que son actores. Para lograr este nivel de realismo, el proceso de preparación fue intenso, según reportes de Entertainment Weekly, Sarah trabajó con coaches de movimiento para calcar la elegancia esquiva de Bessette, mientras que Paul se sumergió en archivos históricos y clases de aviación para entender la dualidad de un hombre que creció siendo el “hijo de América” bajo la sombra de la Casa Blanca. Junto a ellos, Naomi Watts entrega una versión impecable de Jackie Kennedy, elevando el nivel de una serie que cuida cada detalle histórico.

El elenco es harina de otro costal y gran parte del hype es gracias a ellos. Tenemos a Sarah Pidgeon (a quien quizás viste en The Wilds) y al debutante Paul Anthony Kelly, quienes tienen una química que traspasa la pantalla. (Instagram @sarah__pidgeon)

Entre el glamour y la tragedia real

La serie es un espejo de la vida real sin temor a mostrar las grietas. Retoma el flechazo a mediados de los noventa entre el soltero más codiciado del mundo y la publicista de Calvin Klein, ícono de estilo minimalista. En su momento, la realidad fue una lucha constante, Carolyn nunca se sintió cómoda con los flashes y John estaba atrapado entre su revista George y las expectativas de su familia. Desde su boda secreta en Georgia con aquel vestido de Narciso Rodriguez que cambió la moda, hasta las discusiones en Central Park que los tabloides devoraban sin piedad, la serie calca la presión que terminó por desgastar su relación mucho antes del accidente aéreo en el que murieron.

Él era el “príncipe de América”, crecido en la Casa Blanca y fundador de la revista George, ella era el ícono absoluto del minimalismo noventero que trabajaba para Calvin Klein. (Instagram @sarah__pidgeon)

Fechas de estreno y el final anunciado

Para que no te pierdas nada, apunta el calendario. La serie estrenó sus primeros episodios el pasado 12 de febrero y está lanzando capítulos nuevos cada jueves. Es una experiencia de “fuego lento” que culminará el 26 de marzo, cuando la trama llegue al trágico 16 de julio de 1999. En este día, el avión que pilotaba John rumbo a Martha’s Vineyard se estrelló en el Atlántico, una tragedia causada por desorientación espacial según el informe oficial de la National Transportation Safety Board. Ver la serie hoy es entender por qué, décadas después, seguimos fascinados por esa mezcla de amor, privilegio y un destino que nadie pudo evitar.

Elegir a Paul Anthony Kelly rompe con la expectativa de “casting seguro”. No hay una imagen previa que interfiera. No hay escándalos, ni personajes anteriores que se superpongan. (Instagram @ofishialpak)

Si buscas algo para maratonear que te deje pensando en cómo el mundo puede destruir lo que ama, ya encontraste tu nueva obsesión.