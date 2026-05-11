‘Los Ardillos’ mantienen ataques, denuncia Cipog-Ez; reporta desaparición de cuatro integrantes

Chilpancingo, Gro. El Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-Ez) denunció la desaparición de cuatro de sus integrantes, en la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero.

En tanto esta mañana, automovilistas reportaron el hallazgo de restos humanos, al parecer de cuatro varones, cuando transitaban por la carretera que va de Chilapa al municipio de Tlapa de Comonfort; se presume que los cuerpos sin vida habrían sido abandonados entre las 3 y las 4 de la madrugada de hoy, en las inmediaciones del crucero de Papaxtla, a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa.

En tanto, en su denuncia, el Cipog-Ez señaló que los poblados de Xicotlán y Tula finalmente “fueron ocupados por el grupo delictivo de Los Ardillos, tras cuatro días de ataques”.

Sin embargo, hasta el momento, la dirigencia del Cipog-Ez manifestó que teme que sean sus cuatro compañeros desaparecidos en Xicotlán, ayer por la noche; se trata de José Guadalupe Ahuejote Xantenco; y Víctor Ahuejote Arribeño.

Por otro lado, vía telefónica, Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-Ez, denunció que no son 70 personas desplazadas como lo afirmó el Subsecretario de Desarrollo Político, y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros. “Ya lo difundimos en fotos y videos, son más de mil desplazados oriundos de los pueblos de Xicotlán, Tula, y Acahuetlán”, precisó.

Además acusó al funcionario estatal “de estar coludido con Los Ardillos, para desplazar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y del Cipog-EZ, que tienen presencia en 16 pueblos de esta región de la Montaña Baja”.

También desmintió que haya presencia de militares, Guardia Nacional y de la Policía Estatal para proteger a los pueblos indígenas nahuas. “Incluso ayer continuaron los ataques, y por eso fueron desplazadas las mil familias de las 3 comunidades, que son agredidas desde el pasado miércoles”, agregó.

Finalmente, Plácido Galindo aseguró que desde las 9 de la mañana de hoy, reiniciaron los ataques con explosivos lanzados desde drones, en contra de la población de Alcozacán, en donde se encuentra la mayoría de los mil desplazados.

Además informó que en el crucero del poblado el Jagüey, cerca del pueblo de Atzacoaloya, bases del grupo delictivo de Los Ardillos, retienen a funcionarios de la avanzada del subsecretario, Francisco Rodríguez Cisneros, quien dijo que estaría “aquí en Alcozacán, hoy al mediodía”, concluyó.