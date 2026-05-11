Corte de Colombia ordena liberar información migratoria sobre viajes de Epstein al país

Bogotá. Una corte de Colombia ordenó a la autoridad migratoria que libere información sobre los viajes a ese país del delincuente sexual estadunidense, Jeffrey Epstein, y de su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, según una sentencia conocida este lunes.

En archivos publicados por la justicia estadunidense sobre el caso Epstein, aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y al expresidente vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro) obliga a Migración Colombia a hacer públicos detalles sobre las entradas y salidas del país de Epstein y Maxwell, después de que el organismo migratorio negara un pedido de información a un periodista del medio Casa Macondo.

Migración había citado “razones de seguridad nacional y protección de datos personales” para rechazar la solicitud. Según justificó el tribunal en un comunicado, “se trata de información de alto interés público” que requiere de “mayor transparencia y control ciudadano”.