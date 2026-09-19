Localizan vehículo abandonado con ropa de mujer y manchas de sangre en colonia Los Llanos

Un vehículo Chevrolet Spark de color amarillo fue localizado abandonado y con las puertas abiertas en calles de la colonia Los Llanos, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias 911 la presencia de una unidad en cuyo interior aparentemente se encontraba una persona.

El hallazgo ocurrió sobre la calle 62, entre Pinabetes y Llano del Oso, donde elementos de la Policía Municipal acudieron para atender el reporte y realizaron una inspección del automóvil.

Durante la revisión, los agentes localizaron en el interior diversas prendas de vestir de mujer con aparentes manchas de sangre, además de varios artículos femeninos. Asimismo, se confirmó que el vehículo no contaba con reporte de robo.

Al sitio arribaron también elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para establecer el origen del automóvil y determinar si pudiera estar relacionado con algún hecho violento.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el vehículo fue abandonado y descartar o confirmar cualquier posible vínculo con algún delito.