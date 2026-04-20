Localizan sin vida a joven en la colonia San Juanquin

Un joven de 20 años fue localizado sin vida la tarde de este lunes en el cruce de las calles Manolo Fábregas y Graham Greene, en la colonia San Juanquin, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Samuel Alfredo Maximino Rosas, de origen rarámuri. De acuerdo con reportes, el día anterior estuvo involucrado en una riña, donde resultó con múltiples golpes.

Autoridades señalaron que el joven presuntamente consumía medicamento controlado. Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.