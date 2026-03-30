Localizan sin vida a hombre en vivienda de la colonia Los Pinos

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en el cruce de la avenida Los Pinos y calle 94, en la colonia Los Pinos, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas la tarde de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la madre del fallecido quien realizó el hallazgo al ingresar a la recámara de la vivienda, donde encontró a su hijo suspendido con un cable eléctrico, por lo que de inmediato se solicitó apoyo a los números de emergencia. Paramédicos y autoridades confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la escena para preservar evidencias, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.