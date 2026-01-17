Localizan sin vida a hombre de 63 años en vivienda de la colonia Ponce de León

Un hombre de 63 años de edad fue localizado sin vida por sus familiares al interior de un domicilio ubicado en la calle Gabriel García Márquez, número 3325, en la colonia Ponce de León, al norte de la ciudad.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal con apoyo de la Policía Estatal, quienes procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena. Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecimiento estaría relacionado con un acto de autolesión, sin que se reportaran indicios de la participación de terceras personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

En caso de requerir apoyo emocional o psicológico, la Línea de la Vida brinda atención gratuita y confidencial las 24 horas al 800 911 2000 o 988.