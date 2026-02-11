Localizan sana y salva a menor de edad víctima de secuestro virtual

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizaron sana y salva a una menor de 12 años de edad, que fue víctima de secuestro virtual en el municipio de Cuauhtémoc.

La adolescente de iniciales J. F. L. V., se salió de su escuela y se incomunicó al recibir llamadas y mensajes telefónicos amenazantes de sujetos desconocidos que también contactaron a sus familiares para exigirles el pago de una fuerte cantidad económica bajo amenaza de causarle daño, ya que supuestamente la tenían cautiva.

Por medio de las indagatorias efectuadas por los agentes ministeriales que atendieron el reporte, pudieron advertir que se trataba de un secuestro virtual, estableciendo un operativo de búsqueda de la menor, localizándola en el parque “Jardín del Abuelo” en la colonia seccional Anáhuac.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

Recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión

• No contestes llamadas de números desconocidos

• Si ya contestaste y comienzan a amenazar o presionar, cuelga de inmediato.

• Nunca compartas datos personales, de familiares o datas bancarios a desconocidos

• Reporta de inmediato al 911 o 089