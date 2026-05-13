Localizan restos óseos durante rastreo realizado en Temósachic

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente en coordinación con personal de la Comisión Local de Búsqueda y peritos especializados localizaron restos óseos, durante un rastreo en ejido Cocomorachi, municipio de Temósachic.

El informe policial indica que durante los recorridos de vigilancia y revisión se realizó un rastreo pedestre en una amplia zona de 50 metros a la redonda en donde se localizaron siete restos humanos.

El personal de Servicios Periciales realizó la recolección de piezas óseas entre las que se encuentra un cráneo, tibia, peroné, vertebras, fémur, costillas, así como diversas piezas dentales que serán analizadas para la identificación de la víctima.

Además, se localizaron restos de prendas de vestir como de un pantalón de mezclilla, zapatos de trabajo en color negro, una camisa gris y una cachucha gris, los cuales se hallaban esparcidas a varios metros.

Los trabajos fueron encabezados por ministerios públicos de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, personal de investigación del distrito Judicial Guerrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Comisión Local de Búsqueda y peritos en criminalística.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.