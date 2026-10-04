Localizan restos del avión desaparecido frente a EE.UU.; buscan a sus 6 pasajeros

La Guardia Costera de Estados Unidos halló restos del avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket (Massachusetts) la madrugada del sábado, mientras continúa este domingo las labores de búsqueda para dar con el paradero de las seis personas que viajaban a bordo.

Los equipos de búsqueda confirmaron en un comunicado que encontraron frente a Nantucket “un campo de restos” que pertenecían a la aeronave, pero añadieron que aún no tienen noticias de los seis pasajeros del avión.

El aparato operaba como ambulancia aérea y cubría la ruta entre Bermudas y Boston con dos ciudadanos bermudeños, así como dos doctores y dos pilotos canadienses a bordo, cuando se perdió la señal sobre el Atlántico Norte.

A escasos veinte minutos del aterrizaje en Boston, previsto a la 1:25 h local del 3 de octubre, la aeronave se precipitó de 7 mil 160 metros a 3 mil 300 metros, según datos de la plataforma FlightAware, y desapareció del radar de las autoridades.

Medios locales recogieron una conversación en la que un controlador de tráfico aéreo preguntó al piloto de la aeronave si estaba declarando una emergencia, sin llegar a recibir una respuesta clara.

En el operativo de búsqueda participan medios aéreos y marítimos que han rastreado 1.644 millas cuadradas (unos 4.250 kilómetros cuadrados).

El avión pertenece a la compañía canadiense Latitude Air Ambulance.

Con información de EFE