Localizan osamenta y mochila con documentos en Urique

Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó una osamenta incompleta, así como indicios de interés criminalística, durante un rastreo realizado en la localidad de Selayvo, municipio de Urique.

Las acciones se llevaron a cabo desde temprana hora del pasado miércoles 04 de marzo del 2026 en la localidad antes señalada, perteneciente al seccional de Guagüeyvo a donde se tuvo acceso de manera pedestre.

Se contó con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal del Distrito Arteaga, un perito especialista en Criminalística de Campo con especialidad en la intervención en fosas clandestinas y elementos de Seguridad Pública.

Durante la inspección, se encontró una osamenta incompleta en estado de dispersión, así como distintas prendas de vestir, una mochila con documentación y objetos personales que serán analizados por personal de Servicios Periciales.

Los restos, así como los indicios localizados fueron trasladados a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde se realizarán los estudios correspondientes para su identificación y determinar la causa de su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.