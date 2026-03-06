Localizan en Zacatecas a joven con reporte de ausencia en Delicias

La colaboración interinstitucional, permitió localizar en el estado de Zacatecas a Ángel Johan V. C., de 19 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesta el 25 de febrero de 2026 ante la Unidad de Investigación de Personas Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias

En seguimiento a los protocolos de búsqueda, se obtuvo información sobre el posible destino del mencionado joven ausente, quien fue localizado sano y salvo por las autoridades de Zacatecas, y en su comparecencia declaró que viajó de manera voluntaria con fines de trabajo.