Localizan en Tijuana, sana y salva, a mujer reportada como ausente en Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, localizó sana y salva a Artemisa V. C., quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia desde el día 19 de enero del presente año, en Ciudad Juárez.

Gracias al trabajo de investigación ininterrumpido a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la búsqueda y localización de personas Ausentes, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, permitió dar con su paradero en la ciudad de Tijuana.

La mujer declaró que su ausencia fue por voluntad propia, por lo cual se descarta que haya sido víctima de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.