Localizan dos osamentas durante rastreo en Moris

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, localizó dos osamentas en la ranchería El Tecolote, municipio de Moris, durante un rastreo realizado el jueves 25 de junio del 2026.

El informe señala que los trabajos se llevaron a cabo en un espacio de aproximadamente 4 kilómetros, en donde se realizó un recorrido pedestre, en seguimiento a distintas carpetas de investigación por personas desaparecidas en la región.

En dichas acciones, se logró ubicar una fosa en la que se encontraron dos osamentas, las cuales se hallaban envueltas en hule en color negro.

Además, se encontraron fragmentos de prendas de vestir con desgaste por el tiempo.

Los restos humanos fueron trasladados para su análisis y trabajos de identificación a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en Cuauhtémoc.

En estos trabajos participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal del Distrito Rayón y un perito especialista en criminalística de campo e intervención en fosas clandestinas.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.