Localizan dos cuerpos ejecutados en carretera a Carichí

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la carretera que conduce de Cuauhtémoc a Carichí, ambos con presuntas heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El primer hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, a la altura del kilómetro 27+500, en el entronque Los Álamos en donde se tuvo a la vista, a un lado de la cinta asfáltica, el cuerpo de un masculino, atado de manos con cinta de calzado.

Fue descrito como un masculino de unos 40 años de edad, tez morena clara, complexión robusta, estatura de 1.70 metros, cabello negro corto, barba y bigote muy escaso. Vestía camisa negra con dibujo plateado, pantalón azul de mezclilla, botas cafés, cinto vaquero con hebilla plateada.

En la inspección en el lugar se le aprecian heridas en pecho, cabeza y pierna izquierda producidas por proyectiles de arma de fuego.

Posteriormente, se reportó otro cuerpo sin vida a la altura del kilómetro 8+500, tratándose de una mujer de aproximadamente 22 años que estaba al interior de un vehículo Ford Explorer, modelo 2008 sin reporte de robo; en el lugar se aseguraron 3 casquillo percutidos calibre .9mm.